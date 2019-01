Wall Street zet punt achter winstreeks

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend. Daarmee kwam een einde aan de opmars op Wall Street van de afgelopen dagen. Het optimisme bij beleggers over het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten maakte plaats voor zorgen over zwakkere economische groei in China en de aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent lager op 23.751 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 2566 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,9 procent tot 6896 punten.

President Donald Trump heeft een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Democraten over de bouw van een muur aan de grens met Mexico woensdag abrupt verlaten. Het was een ,,totale verspilling van tijd”, schreef Trump op Twitter. De strijd over de grensmuur die Trump wil, is de reden voor de shutdown, die delen van de overheid sinds kerst stillegt.

Sportartikelenproducent Nike ging 0,8 procent omlaag. De Europese Commissie opent een onderzoek naar de fiscale behandeling van Nike in Nederland. Brussel wil nagaan of belastingafspraken die Nederland met Nike heeft gemaakt de onderneming een oneerlijk voordeel opleveren ten opzichte van haar concurrenten. Dit zou in strijd zijn met de Europese staatssteunregels.

Ford Motor (min 2,1 procent) zet het mes in zijn Europese divisie. De automaker schrapt naar verwachting duizenden banen en sluit mogelijk enkele fabrieken. De productie van sommige modellen voor de Europese markt wordt gestaakt. Ook de samenwerking in Rusland wordt tegen het licht gehouden. Met de ingrepen wil Ford weer winstgevend worden in de regio.