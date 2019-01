Volkswagen boekt recordverkoop in 2018

Het Duitse auto- en truckconcern Volkswagen heeft vorig jaar een recordaantal voertuigen verkocht, ondanks een lastige decembermaand. De wereldwijde verkoop kwam in 2018 uit op ruim 10,8 miljoen voertuigen, een stijging van bijna 1 procent vergeleken met 2017.

Met uitzondering van Noord-Amerika door zwakte in Mexico zag het bedrijf in alle regio’s de verkoop toenemen. Daarbij werden records behaald voor de merken Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche en Lamborghini, terwijl ook meer trucks van de merken MAN en Scania werden verkocht. Wel ging de verkoop van luxedochter Audi omlaag.

December bleek een moeilijke maand voor het Volkswagen-concern, met een verkoopkrimp van meer dan 8 procent. Dat was het gevolg van een stevige verkoopdaling in China en minnen in West-Europa en de Verenigde Staten.

Verkoopdirecteur Christian Dahlheim van Volkswagen stelde dat de tweede helft van 2018 niet makkelijk was. De grootste autofabrikant van Europa verwacht dat er ook dit jaar tegenwind zal zijn op de automarkt.