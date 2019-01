Exportbedrijven helpen Nikkei vooruit

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag hoger gesloten. Vooral de exportbedrijven waren in trek dankzij een daling van de Japanse yen. Verder waren alle ogen gericht op het Verenigd Koninkrijk, waar het parlement gaat stemmen over de brexitdeal van de Britse premier Theresa May.

De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de plus op 20.555,29 punten en bereikte het hoogste niveau in ruim drie weken. Maandag was de Japanse beurs gesloten vanwege een nationale feestdag. Chipbedrijf Tokyo Electron en technologieconcern TDK, die veel omzet halen uit het buitenland, stegen 3,2 en 4 procent.

Nintendo dikte bijna 5 procent aan door overnamespeculatie. Het Amerikaanse zakenblad Barron’s meldde dat iPhone-maker Apple mogelijk de Japanse computerspelletjesfabrikant zou willen overnemen.

Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters herstel zien na de verliezen een dag eerder. De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 1,8 procent vooruit en de beurs in Shanghai kreeg er 0,8 procent bij. In Seoul boekte de Kospi een winst van 1,5 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,7 procent hoger.