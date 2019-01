Ivanka Trump geen kandidaat top Wereldbank

Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president, helpt de Verenigde Staten zoeken naar een kandidaat om de Wereldbank te leiden, maar is zelf geen kandidaat voor de toppositie. Dat meldt Financial Times (FT) op basis van een verklaring van het Witte Huis.

Ivanka Trump is gevraagd ,,om het nominatieproces in de VS te begeleiden, omdat ze de afgelopen twee jaar nauw samenwerkte met de leiding van de Wereldbank”. De verklaring van het Witte Huis volgt na een bericht van vrijdag in de Britse zakenkrant, waarin stond dat de naam van Trumps dochter in Washington werd genoemd als mogelijke kandidaat om Jim Yong Kim op te volgen. Die kondigde vorige week plotseling zijn vroegtijdig vertrek bij de multilaterale geldschieter aan. Het Witte Huis zegt dat de berichten dat ze ,,in aanmerking kwam” onjuist zijn.

De Wereldbank is ontstaan ​​in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en werd tot nu toe altijd geleid door een Amerikaan, de zusterinstelling, het Internationaal Monetair Fonds, door een Europeaan. Het bestuur van de Wereldbank zal een definitieve beslissing nemen na het ontvangen van alle nominaties tussen 7 februari en 14 maart.