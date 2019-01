Volkswagen en Ford gaan samenwerken

Het Duitse autoconcern Volkswagen gaat een strategische samenwerking aan met zijn Amerikaanse branchegenoot Ford Motor. Dat werd dinsdag bevestigd, nadat eerder al geruchten over een alliantie tussen de twee de ronde deden.

Volkswagen en Ford leveren vanaf 2022 samen middelgrote pick-uptrucks en zijn van plan om in Europa met bestelauto’s te volgen. In 2023 zou de samenwerking voor beide bedrijven al moeten bijdragen aan de winst.

Over een krachtenbundeling op het gebied van elektrische auto’s en technologie voor zelfrijdende wagens is daarnaast een principe-akkoord gesloten. De nadere details moeten nog worden ingevuld.

Met de samenwerking worden onder meer kosten bespaard. Dat zal in de miljarden lopen, aldus kenners. Ford liet wel al weten dat in de fabrieken van dat bedrijf geen ontslagen zullen vallen. De automakers nemen overigens geen belangen in elkaar.