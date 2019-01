Bloemen- en fruitsector bang voor chaos

Exporteurs van bloemen, planten, groenten en fruit maken zich zorgen om de mogelijkheid van een no-dealbrexit. Dat laten brancheorganisaties GroentenFruit Huis en VGB weten in reactie op het wegstemmen van het brexitakkoord door het Britse Lagerhuis. Zij vrezen dat bedrijven getroffen worden door onder meer chaos en oponthoud aan de grens als de Britten zonder akkoord uit de Europese Unie stappen.

GroentenFruit Huis, dat de belangen van de groente- en fruitsector behartigd, is behalve voor oponthoud aan de grens bang voor de gevolgen voor de logistiek. Directeur Gert Mulder is niet bang voor extra formaliteiten; daar is zijn branche vanwege handel buiten Europa wel op voorbereid.

Ook zijn collega Matthijs Mesken van bloemen- en plantenexporteursbranchevereniging VGB denkt dat er chaos kan ontstaan. Hij hoopt dat de brexit wordt uitgesteld om tot een oplossing te komen die voor iedereen beter is. Volgens Mesken zijn de Nederlandse instanties wel voorbereid op een vertrek van de Britten uit de EU. ,,De vraag is of ze dat zelf ook zijn.”