EU-heffingen op rijst uit Myanmar en Cambodja

De Europese Unie legt de komende drie jaar heffingen op aan rijst uit Cambodja en Myanmar. Onderzoek heeft bevestigd dat de rijstimport uit deze twee landen bijna is verdubbeld. Doordat die rijst relatief goedkoop is, lijden Europese producenten schade. Hun marktaandeel in de EU is gedaald van 61 naar 29 procent, meldt de Europese Commissie.

De heffingen gaan vrijdag in. Het eerste jaar wordt de normale 175 euro per ton aan douaneheffingen gehanteerd. Dat wordt de twee jaren daarna jaarlijks 25 euro minder.

Cambodja en Myanmar vallen onder een Europees handelsprogramma waardoor ze producten heffings- en quotavrij naar de EU kunnen uitvoeren. Dat kan in bepaalde omstandigheden worden ingetrokken. Italiƫ had in februari een beroep gedaan op dit waarborgsysteem en kreeg steun van de andere rijstproducerende EU-landen (Spanje, Frankrijk, Portugal, Griekenland, Hongarije, Roemeniƫ en Bulgarije).