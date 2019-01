Adyen-concurrent in zee met Snoop Dogg

Het Zweedse betalingsbedrijf Klarna gaat in zee met rapper Snoop Dogg. Calvin Broadus, zoals de echte naam van de Amerikaan luidt, gaat niet alleen reclame maken voor Klarna maar steekt ook geld in het bedrijf.

Snoop neemt volgens Klarna ,,een klein belang” en financiĆ«le details zijn verder niet verstrekt. Klarna is een concurrent van het Nederlandse Adyen. Beide bedrijven richten zich op het verwerken van betalingen van met name webwinkels. Het Zweedse bedrijf is in 2005 opgericht en is actief in veertien landen. In 2015 werd Klarna gewaardeerd op bijna 2,3 miljard dollar.

In een video op YouTube wordt Snoop Dogg omgedoopt tot Smoooth Dogg. Daarmee onderstreept de rapper het streven van Klarna om betalen soepel te laten verlopen.

Snoop Doggs investeringsfonds Casa Verde Capital richtte zich tot nu toe vooral op investeringen in bedrijven die zich met wiet bezighouden. Zo stak hij geld in wietbezorgingsdienst Dutchie en farmaceutische onderneming Oxford Cannabinoid Technologies.