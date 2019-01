Kleine verliezen op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn donderdag in meerderheid met kleine verliezen gesloten. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de brexit.

De AEX-index in Amsterdam eindigde een fractie lager op 499,84 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 691,19 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent en de hoofdindex in Londen zakte 0,4 procent.

Het Britse parlement debatteert op 29 januari over een plan B voor de brexit. Ook wordt dan door parlementsleden gestemd over het plan. Premier Theresa May moet uiterlijk maandag met een alternatief komen voor haar weggestemde brexitdeal.

PostNL was een grote stijger op het Damrak. Het postbedrijf profiteerde van een positief analistenrapport van Jefferies en ging aan kop in de MidKap met een plus van 6,3 procent. Bij de kleinere bedrijven daalde funderingsspecialist Sif ruim 9 procent, na een afwaardering door ING.

Beursuitbater Euronext leverde 1,1 procent in. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq is naar verluidt ook geïnteresseerd in Oslo Børs, de Noorse beursuitbater waarop Euronext onlangs een bod lanceerde. Volgens zakenkrant Financial Times praten de Amerikanen met de Noren over een mogelijk samengaan.

In Parijs verloor Société Générale een kleine 6 procent na een omzetalarm. De Franse bank verwacht negatieve effecten te ondervinden van de onrust op de financiële markten. Renault daalde meer dan 1 procent. De autobouwer is bezig met het vinden van een oplossing voor de situatie rond topman Carlos Ghosn. Ghosn zit al sinds half november vast in Japan op verdenking van fraude.

Metro steeg bijna 7 procent in Frankfurt. De Duitse eigenaar van groothandelsketen Makro zag de kwartaalomzet duidelijk groeien. AB Foods won verder 7 procent in Londen. Het moederbedrijf van kledingketen Primark wist de kerstverkopen op te voeren.

De euro was 1,1381 dollar waard, tegen 1,1402 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent tot 51,70 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 60,88 dollar per vat.