Stevige plussen voor beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag stevig in de plus. Geruchten over een mogelijke doorbraak in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor een opgewekte stemming bij beleggers. Op het Damrak daalde maaltijdbestelsite Takeaway na de uitgifte van nieuwe aandelen en obligaties. Beter Bed schoot omhoog na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 1,8 procent hoger op 508,70 punten. De hoofdindex lijkt daarmee voor het eerst sinds 17 december weer boven de 500 punten te sluiten. De MidKap klom ook 1,8 procent, tot 703,77 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 2 procent.

Takeaway bungelde onderaan bij de middelgrote bedrijven met een min van 2,8 procent. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl haalde 680 miljoen euro op met een versnelde plaatsing van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. Het geld wordt gebruikt om de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero te financieren.

Beter Bed maakte een koerssprong van ruim 11 procent op de lokale markt. De beddenverkoper sleept de Duitse chemiereus BASF voor de rechter om een schadevergoeding te krijgen voor het gifschandaal in Duitsland, dat ongeveer een jaar geleden speelde. Ook zag het bedrijf de omzet afgelopen kwartaal stijgen.

ING behoorde tot de kopgroep bij de hoofdfondsen met een winst van 3,2 procent. De bank zet volgens Het Financieele Dagblad het mes in de bonussen vanwege de megaschikking die vorig jaar werd getroffen met het Openbaar Ministerie (OM). Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

Ryanair daalde 0,7 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij gaf een winstalarm en sluit niet uit dat de winstprognose verder omlaag moet door de ontwikkelingen rond de brexit. Telecom Italia kelderde ruim 7 procent in Milaan na een teleurstellend handelsbericht. In Frankfurt overtrof maaltijdbezorger HelloFresh (plus 21 procent) de omzetverwachting.

De euro was 1,1377 dollar waard, tegen 1,1381 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 52,40 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 61,66 dollar per vat.