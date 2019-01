‘Nieuwe reorganisatie bij Britse super Tesco’

De Britse supermarktketen Tesco staat op het punt om honderden banen te schrappen, onder meer op het niveau van de winkelmanagers. Dat schrijft de Britse krant Evening Standard.

Het zou gaan om weer een nieuwe baneningreep door topman Dave Lewis. Sinds 2014 heeft hij al meer dan 10.000 banen bij Tesco geschrapt. Lewis staat bekend als een man van draconische maatregelen. Jaren geleden snoeide hij ook al keihard bij het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern Unilever, wat hem de bijnaam ‘Drastic Dave’ opleverde.

Een woordvoerder van Tesco wilde het bericht tegenover de krant niet bevestigen. ,,We zijn altijd op zoek naar manieren om ons bedrijf eenvoudiger en efficiĆ«nter te runnen. Wanneer we veranderingen aanbrengen in ons bedrijf, zijn collega’s altijd de eersten die het weten”, aldus de zegsman.