Optiekketen GrandVision voelt gele hesjes

GrandVision, het moederconcern van optiekketens als EyeWish en Pearle, heeft in Frankrijk in het laatste kwartaal van het jaar last gehad van de protesten door de gele hesjes. Dat had een negatief effect op de omzet, zo kwam dinsdag naar voren uit een handelsbericht.

In Frankrijk beleefde de onderneming juist nog een sterke maand oktober, maar het jaareinde verliep door de protesten lastig. Concrete gegevens over het land werden niet verstrekt. GrandVision zag als geheel de omzet met 4,4 procent groeien. Dat is duidelijk minder dan de 8,1 procent groei een jaar eerder, volgens het bedrijf onder meer door een lagere bijdrage van nieuwe winkels en minder opbrengsten van franchisers.

In heel 2018 werd een omzetgroei van 10,3 procent behaald, tegen 5,6 procent het jaar daarvoor.