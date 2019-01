TomTom verkoopt divisie aan Bridgestone

TomTom verkoopt zijn Telematics-divisie aan de Japanse bandenmaker Bridgestone. Dat bedrijf betaalt 910 miljoen euro aan de Nederlandse navigatiedienstverlener. De verkoop wordt naar verwachting in het tweede kwartaal afgerond.

TomTom maakte in september bekend de strategische opties voor de divisie die zich bezighoudt met voertuigvolgsystemen te bekijken. Dat leverde direct de nodige interesse op van onder meer automakers, bandenmakers, investeerders en softwarebedrijven. Er werd gespeculeerd over een opbrengst van 700 miljoen tot meer dan een miljard euro.

Telematics was in 2017 goed voor 18 procent van de jaaromzet van het Nederlandse bedrijf. Het was daarmee de kleinste divisie van TomTom. Die wil het merendeel van de opbrengst van de verkoop, 750 miljoen euro, aan zijn aandeelhouders teruggeven. Die betaling moet in het derde kwartaal plaatsvinden. De aandeelhouders en toezichthouders moeten zich nog wel achter de deal scharen.

Bridgestone liet weten dat Telematics de tak van het Japanse bedrijf die zich bezighoudt met vlootbeheer gaat versterken. De Japanners willen de TomTom-divisie, waar 670 mensen werken, verder laten groeien en een grote speler worden op het vlak van dienstverlening voor auto’s die met elkaar zijn verbonden via een internet of things.

TomTom werd groot met de ontwikkeling en verkoop van navigatiekastjes voor in de auto, maar zag dat die werden ingehaald door navigatie-apps op de smartphone. Het bedrijf is al tijden bezig zich om te vormen naar een meer allround navigatiedienstverlener. Naast de krimpende tak voor navigatiekastjes – die nog steeds worden gemaakt – moet TomTom het nu vooral hebben van de levering van digitale kaarten en navigatiesoftware aan automakers, en van verkeersinformatie.