‘Fed bekijkt rol Deutsche Bank in witwaszaak’

De Amerikaanse Federal Reserve onderzoekt hoe Deutsche Bank voor miljarden dollars aan verdachte transacties van Danske Bank afhandelde. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Daarmee krijgt de witwasaffaire rondom de in opspraak geraakte Deense bank een nieuwe dimensie.

Het Fed-onderzoek bevindt zich naar verluidt nog in een beginfase. Danske Bank wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen verwerkte, via banken als Deutsche Bank, Bank of America en JPMorgan Chase, die wereldwijd actief zijn. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Deutsche Bank wilde niet reageren.

Wel zei topman Christian Sewing onlangs dat Deutsche een intern onderzoek naar zijn rol met Danske is begonnen, hoewel hij geen bewijs voor misstanden zag. Hij drong er daarbij op aan niet op de feiten vooruit te lopen en uit te gaan van de onschuld van de bank en de medewerkers totdat het tegendeel is bewezen.