Damrak koerst licht hoger

De Amsterdamse aandelenbeurs koerste donderdag licht hoger. De andere Europese beurzen lieten ook overwegend kleine plussen zien. Beleggers wachten vooral op de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag komen. Op het Damrak opende groothandelsbedrijf Sligro de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 508,21 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 707,73 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent. Londen zakte 0,4 procent.

ASML stond in de kopgroep bij de hoofdfondsen met een winst van 3 procent. De chipmachinemaker profiteerde van de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments. In de MidKap stegen de chipbedrijven Besi en ASMI 2,4 en 2,9 procent. STMicroelectronics dikte ruim 5 procent aan in Parijs. De chipmaker boekte meer omzet en winst in het vierde kwartaal. Voor het eerste kwartaal voorziet het bedrijf wel een omzetdaling.

Grootste daler in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een min van 1,1 procent. Verlichtingsbedrijf Signify daalde 0,4 procent, na een omzetwaarschuwing van de Duitse concurrent Osram (min 1 procent). Kabel- en telecomconcern Altice Europe ging aan kop met een winst van 4,5 procent.

Sligro behoorde tot de sterkste stijgers in de MidKap met een plus van ruim 2 procent. Het bedrijf heeft de winst afgelopen jaar ruim verdrievoudigd. Dat kwam onder meer door de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop. Takeaway, eigenaar van maaltijdbestelsite Thuisbezorgd.nl, sloot de rij in de MidKap met een verlies van 3 procent. Volgens Het Financieele Dagblad zet maaltijdbezorger Uber Eats de aanval in op marktleider Thuisbezorgd.nl.

In Parijs daalde Renault 0,4 procent. Carlos Ghosn is afgetreden als topman van het Franse autoconcern. Ghosn, die ook de baas was bij Nissan en Mitsubishi, zit al sinds november vast in Japan op verdenking van fraude bij Nissan.

De euro was 1,1353 dollar waard, tegen 1,1389 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 52,27 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs, tot 60,69 dollar per vat.