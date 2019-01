‘Duitsland snijdt fors in groeiprognose’

De regering van Duitsland gaat haar groeiprognose voor de Duitse economie naar verluidt flink verlagen. Dat schrijft de Duitse krant Handelsblatt op basis van ingewijden.

In de najaarsvoorspelling ging Berlijn er nog van uit dat de grootste economie van de eurozone in 2019 met 1,8 procent vooruit zou gaan. De groei zou in een nieuwe raming worden bijgesteld tot een plus van 1 procent.

Belangrijkste redenen voor de forse aanpassing van de raming zijn volgens Handelsblatt de zwakkere groei van de wereldeconomie en alle onrust rond de brexit. Hiervan hebben de Duitse export en industrie veel last.

Er zijn de laatste tijd meer signalen dat het niet meer zo goed gaat met de Duitse economie. Onlangs bleek uit cijfers van het Duitse statistiekbureau dat het land vorig jaar met 1,5 procent de zwakste economische groei kende in vijf jaar.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachting voor de Duitse economie eerder deze week al fors teruggeschroefd. De rekenmeesters in Washington houden het voor 2019 op 1,3 procent groei. Eerder dachten ze nog dat een plus van 1,9 procent in Duitsland realistisch was.