Elektronicaketen MyCom opnieuw ter ziele

Elektronicaketen MyCom is opnieuw ter ziele. Eigenaar Kijk Up ziet er geen heil meer in en heeft faillissement aangevraagd voor MyCom, waar nog circa zeventig mensen op de loonlijst staan. ,,Het huidige businessmodel is definitief achterhaald”, zegt directeur Marco Heestermans van Kijk Up.

In 2015 viel het doek ook al voor MyCom, dat toen nog rond de veertig winkels telde. Er volgde een doorstart met ruim twintig filialen. Begin vorig jaar kwam het bedrijf in handen van Kijk Up, oftewel de voormalige eigenaren van het al eerder op de fles gegane Kijkshop.

Heestermans wilde met extra investeringen uit Zweden de weg omhoog terugvinden. Maar in plaats daarvan liepen de marges verder terug. Intussen bestond MyCom nog maar uit veertien winkels. Daarvan werden er begin dit jaar in overleg met schuldeisers zeven gesloten. De resterende zeven filialen gingen deze week dicht. Het is nu ook niet meer mogelijk producten online te bestellen of te laten repareren.

Volgens Heestermans is er geen directe oorzaak aan te wijzen voor de val van MyCom. ,,Het is een optelsom van omstandigheden”, zegt hij. Ook gebruikt hij termen als ,,prehistorisch” en ,,ingehaald door de werkelijkheid”.

De directeur gelooft overigens nog wel dat er toekomst zit in fysieke winkels. Maar dan niet als verkopers van producten, maar via dienstverlening. Dan zou een zaak nog wel producten kunnen verkopen, maar puur om klanten de winkel in te krijgen en niet meer voor de marge.

Ook voor KijkBijMij is faillissement aangevraagd. Dat is een door Kijkshop gelanceerd consumentenplatform dat door Kijk Up zelfstandig is voortgezet. Het is de bedoeling dat binnenkort voor zowel MyCom als KijkBijMij wordt bekeken of er op de een of andere manier nog toekomstperspectief zit in de merken, aldus Heestermans.