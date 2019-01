Kruidvat weer grootste winkelketen

Kruidvat is wederom de grootste winkelketen van Nederland. Dat komt naar voren uit gegevens van Locatus, een onderzoeksbureau dat data verzamelt over de detailhandel in de Benelux. Sinds 2013 staat Kruidvat onafgebroken op de eerste plek, momenteel met 956 vestigingen.

Op nummer twee in de top honderd formules op basis van het aantal verkooppunten staat wederom Albert Heijn (AH), dat 852 filialen heeft. Jumbo wisselt stuivertje met Gall & Gall en staat nu met 613 winkels op nummer drie. Slijter Gall & Gall heeft 593 verkooppunten.

Een van de grootste stijgers in de lijst is DA. De drogist staat met 235 winkels op plek 34, doordat er het afgelopen jaar 36 filialen bij zijn gekomen. Voornaamste oorzaak hiervan is dat een groot aantal DIO-drogisterijen verder is gegaan onder de DA-vlag. ,,DIO maakt dan ook een vrije val en is maar liefst 37 plaatsen gezakt. Met 139 drogisterijen bezetten zij nu plek 82”, aldus Locatus.

De laatste plek is voor nieuwkomer Rituals. De verkoper van verzorgingsproducten staat voor het eerst in de lijst met 115 winkels in heel Nederland. Ook New York Pizza Delivery is overigens een debutant. Zij komen met 129 filialen binnen op plaats 90. Rabobank, dat in 2010 tot en met 2012 de lijst van Locatus aanvoerde totdat Kruidvat de topplek overnam, staat op de zestiende plek. De bank heeft de afgelopen jaren veel filialen gesloten.