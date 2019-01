Koersval Vale na overstromingsramp Brazilië

Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale is op de beurs in São Paulo hard onderuit gegaan, in reactie op de damdoorbraak bij een mijn van het bedrijf. De koers daalde direct een vijfde toen de handel begon.

Vale schrapte al de dividendbetalingen na de ramp, waarbij inmiddels zestig doden zijn gevallen en nog honderden vermisten zijn. Bovendien legde de staat Minais Gerais, waar de ramp plaatsvond, beslag op 11 miljard real van het bedrijf, omgerekend een kleine 2,6 miljard euro. Daarmee willen de autoriteiten zeker stellen dat Vale kan opdraaien voor de schade die de ramp heeft veroorzaakt.

In 2015 was er ook al een doorbraak van een dam rond een reservoir bij een Braziliaanse mijn van Vale waarbij tientallen mensen omkwamen. Kenners houden daarom rekening met een forse boete voor de onderneming. Sommige Braziliaanse politici roepen daar ook al toe op.