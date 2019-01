Shell koopt bedrijf op vlak elektrisch laden

Shell koopt de Amerikaanse softwaremaker en dienstverlener Greenlots die actief is op het gebied van het laden van elektrische auto’s. Volgens Greenlots is er een overeenkomst getekend waardoor het bedrijf volledig in handen komt van Shell-onderdeel Shell New Energies. Er is geen overnamebedrag naar buiten gebracht.

Door de deal worden de technologie en het team van Greenlots de basis voor de verdere expansie van Shells elektrische mobiliteitsoplossingen in Noord-Amerika. Samen willen de partijen software en diensten aanbieden waardoor het mogelijk wordt om slimme laadinfrastructuur op grote schaal in te zetten.

Het hoofdkantoor van Greenlots staat in Los Angeles. Het bedrijf werkt aan projecten in tal van landen in de wereld. Shell investeert al een tijdje steeds meer in schone energie en wil die investeringen verder opvoeren. Het olie- en gasconcern kondigde eerder deze maand bijvoorbeeld aan een bod uit te willen brengen op het Nederlandse energiebedrijf Eneco samen met pensioenuitvoerder PGGM.