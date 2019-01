Voormalig topman Peters van Aegon overleden

Voormalig topman Jaap Peters van verzekeringsconcern Aegon is overleden. Volgens zijn familie is hij ,,vrij plotseling” gestorven op 87-jarige leeftijd.

Peters kreeg de leiding bij Aegon nadat het bedrijf in 1983 was ontstaan uit een fusie tussen Ago en Ennia, waar Peters eerder bestuurder was. Hij stond tot 1993 aan het roer bij de één na grootste verzekeraar van Nederland.

Het was ook in zijn tijd dat Aegon hoofdsponsor werd van schaatsbond KNSB. Dat heeft het concern tot 2010 volgehouden. Peters oude bedrijf Ennia was daarvoor al sponsor van een internationale kunstschaatswedstrijd in Den Haag, de Ennia Challenge Cup.

Peters vervulde tevens diverse commissariaten in het Nederlandse bedrijfsleven. In de jaren negentig was hij daarnaast voorzitter van de naar hem genoemde commissie-Peters, die in 1997 met aanbevelingen kwam voor het verbeteren van bestuur en toezicht bij bedrijven.