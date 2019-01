Banken blijven bezig met derivatenkwestie

Banken hebben een kleine 17.000 van de bijna 19.000 gedupeerde mkb-ondernemers in het rentederivaten-dossier een compensatie of een volledig voorschot aangeboden. Daarmee is de slepende kwestie nog altijd niet afgerond, blijkt uit een nieuw voortgangsrapport van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al een hele tijd. Zes banken, waaronder Rabobank en ABN AMRO, gingen in 2016 akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hadden opgescheept. Onder meer boeren en binnenvaartschippers waren in grote financiële moeilijkheden gekomen.

Vier banken hebben hun betrokken klanten inmiddels een voorstel voor een vergoeding gestuurd. Aan dik 15.000 mkb’ers is verder alles bij elkaar al 860 miljoen euro uitgekeerd.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën vindt het ,,ondanks deze positieve berichten” van groot belang dat de voortgang goed in de gaten gehouden blijft worden, schrijft hij aan de Tweede Kamer. In de zomer komt de AFM met een nieuw voortgangsrapport. De verwachting is dat een van de twee overgebleven banken dan eveneens alle betrokken klanten een aanbod heeft gedaan. De andere bank zal dit waarschijnlijk later dit jaar pas lukken.