Bankieren met mobieltje wint aan populariteit

Bankieren via een mobiele app en contactloos betalen hebben in 2018 hun definitieve doorbraak beleefd. Dat blijkt uit cijfers over vorig jaar van Betaalvereniging Nederland.

Geld overschrijven via de app van de bank groeit al jaren in populariteit. In het derde kwartaal van vorig jaar gebeurde dat echter voor het eerst vaker dan via internetbankieren op een gewone computer. Toen werd 52 procent van de overschrijvingen mobiel gedaan.

In totaal schreven klanten van Nederlandse banken in heel 2018 ruim 1 miljard keer geld over met een totale waarde van 1,95 biljoen euro. Overschrijvingen op papier worden er ook nog steeds gedaan, al daalt dat aantal sterk. In 2018 ging het nog om 18,8 miljoen overschrijvingsopdrachten.

Contactloos betalen aan de kassa heeft ook een vlucht genomen en is nu populairder dan klassieke pinnen waarbij de pas in de automaat wordt gestoken. Van alle pinbetalingen was vorig jaar 56 procent contactloos, tegen 49 procent in 2017. In totaal werd in 2018 voor 115 miljard euro gepind.

Het aantal pinbetalingen steeg vorig jaar sowieso hard, met 12,9 procent tot een kleine 4,4 miljard. Die groei was de grootste sinds 2001, constateert directeur Piet Mallekoote van Betaalvereniging Nederland. Volgens hem is dat te danken aan ,,de veiligheid en het toenemende gemak van contactloos betalen”. Dat kan overigens niet alleen met bankpasjes, maar ook met mobiele telefoons en zogeheten wearables zoals smartwatches, stappentellers en speciale ringen.