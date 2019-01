Nikkei hoger na rentepauze Fed

De Japanse effectenbeurs is donderdag met winst geëindigd. De positieve stemming volgde op het besluit om de rente ongewijzigd te laten van de Amerikaanse Federal Reserve, die ook aangaf geduldig te zijn met toekomstige renteverhogingen. Daarnaast werd uitgekeken naar de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He in het kader van de handelsbesprekingen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1,1 procent hoger op 20.773,49 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de industriële productie in Japan vorige maand iets minder sterk is afgenomen dan gevreesd.

Chiptester Advantest klom bijna 8 procent na een verhoging van de winstverwachting voor het boekjaar dat eindigt in maart. Technologiebedrijf TDK, dat ook met cijfers kwam, dikte 8,1 procent aan. Chipbedrijf Screen Holdings kelderde daarentegen meer dan 10 procent. Het bedrijf verlaagde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar. Ook keert het concern minder dividend uit.

De Chinese beurzen gingen vooruit, ondanks een aanhoudende krimp van de bedrijvigheid van de industrie in het land in januari. Het industriecijfer was wel beter dan verwacht. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en in Hongkong klom de Hang Seng-index 0,9 procent.

De Kospi in Seoul kreeg er 0,2 procent bij. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung zakte 0,1 procent na de bekendmaking van definitieve cijfers, waaruit een flinke winstdaling in het vierde kwartaal naar voren komt. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent in de min door verliezen onder de bankaandelen.