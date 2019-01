Unilever legt voorraden ijs aan

Unilever legt in aanloop naar de brexit in zowel Groot-Brittannië als het Europese vasteland voorraden aan van onder meer Ben & Jerry’s en Magnum-ijs. Dat zei topman Alain Jope donderdag in een toelichting op de jaarcijfers van consumentengoederenconcern.

Kenners waarschuwen dat er door de brexit grote vertragingen aan de grens, ingewikkeldere procedures en meer administratieve rompslomp zal komen. Eerder zei supermarktketen Tesco al dat het in aanloop naar de brexit een grote voorraad producten wilde opbouwen.

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de voorwaarden van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 29 maart.