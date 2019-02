Signify daalt op hoger Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine winsten aan de nieuwe beursmaand. Op het Damrak kwam AEX-bedrijf Signify met cijfers. Beleggers keken verder uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de plus op 522,05 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 726,30 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,2 procent.

Signify daalde 1,8 procent bij de hoofdfondsen. Het verlichtingsbedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal dalen, onder druk van een dalende verkoop van gewone lampen. Het bedrijf spreekt van uitdagende marktomstandigheden en verwacht dat de omzet uit traditionele lampen dit jaar verder afneemt. Bij ledverlichting zag Signify de omzet licht stijgen.