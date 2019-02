TomTom breidt samenwerking met Microsoft uit

Navigatiedienstverlener TomTom breidt zijn bestaande samenwerking met Microsoft verder uit. Hierdoor wordt het Nederlandse bedrijf een leidende leverancier van navigatiedata voor het Azure-cloudplatform van Microsoft en voor Bing Maps. TomTom benoemt Microsoft Azure op zijn beurt tot voorkeursleverancier op het gebied van cloudactiviteiten.

Er werden geen financiƫle details rond de deal gemeld. TomTom en Microsoft kondigden in december 2016 voor het eerst hun samenwerking aan. De navigatiedienstverlener ligt de laatste tijd extra onder een vergrootglas nu techreus Google zich steeds nadrukkelijker op de navigatiemarkt begeeft.

TomTom werd groot met de ontwikkeling en verkoop van navigatiekastjes voor in de auto, maar zag later dat die werden ingehaald door navigatie-apps op de smartphone. Het bedrijf is al tijden bezig zich om te vormen naar een meer allround navigatiedienstverlener. Naast de krimpende tak voor navigatiekastjes – die nog steeds worden gemaakt – moet TomTom het nu vooral hebben van de levering van digitale kaarten en navigatiesoftware aan automakers, en van verkeersinformatie.