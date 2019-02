Apple schikt met Frankrijk in belastingzaak

Apple heeft een schikking getroffen met de Franse autoriteiten voor de belastingafdracht in de afgelopen tien jaar. De techgigant wil niet prijsgeven om wat voor bedrag de schikking ging. Maar volgens het Franse tijdschrift L’Express maakte het technologiebedrijf 500 miljoen euro over aan de Franse overheid in december. Deze som werd vervolgens bevestigd aan het Franse persbureau AFP door een ingewijde.

Het geschil betrof een klein deel van de omzet die de techreus in Frankrijk verdiende. Het merendeel van de Europese opbrengsten van Apple komt in Ierland terecht, waar het Europese hoofdkantoor zit. Maar het bijzonder lage belastingtarief dat Apple daar betaalt, zorgt voor veel verontwaardiging bij de Europese autoriteiten. Zij vinden dat het Amerikaanse bedrijf op deze wijze te weinig belasting betaalt in Europa.

Amazon bereikte onlangs ook een deal met de Franse overheid inzake belastingbetalingen. Het bedrijf betaalde 200 miljoen euro voor de periode van 2006 tot 2010.