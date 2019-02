‘Trump wil geestverwant als hoofd Wereldbank’

De Amerikaanse president Donald Trump wil de econoom David Malpass nomineren als het nieuwe hoofd van de Wereldbank. Dat melden ingewijden aan Amerikaanse media. De 62-jarige Amerikaan staat bekend als loyale aanhanger van Trump, met wie hij een afkeer van grote internationale instituties deelt.

Malpass was tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 economisch adviseur van het campagneteam van Trump. Inmiddels bekleedt hij een hoge functie binnen het ministerie van Financiƫn, waar hij zich over internationale economische zaken buigt.

De Wereldbank, met hoofdkwartier in Washington, werd in 1944 opgericht, tegelijk met het IMF. Een van de eerste taken van de organisatie was het bevorderen van de wederopbouw in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig probeert de Wereldbank wereldwijd mensen uit de armoede te tillen door het verstrekken van kredieten en expertise. De vorige Wereldbank-president, Jim Yong Kim, maakte begin dit jaar bekend zijn termijn tot 2022 niet af te maken.