PSA koopt autoplatform TravelCar

Het Franse autoconcern PSA neemt autoverhuur- en parkeerbedrijf TravelCar over. Het moederbedrijf van Peugeot en Citroën investeerde in de beginfase ook al eens in TravelCar. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

TravelCar is ook een zogeheten autodeelbedrijf. De gedachte is dat reizigers die een vliegreis maken hun auto via het platform gratis kunnen parkeren bij een vliegveld indien ze hun auto beschikbaar maken voor verhuur als deelauto. Als de auto wordt verhuurd dan krijgen ze daar ook voor betaald. Op die manier moet parkeren én auto’s huren goedkoper worden.

Het platform is al in meer dan zestig landen, waaronder Nederland, actief en heeft een miljoen gebruikers. Met de steun van PSA moet TravelCar verder kunnen groeien.