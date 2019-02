Record aan bedrijven opgericht in 2018

Vorig jaar is een recordaantal bedrijven opgericht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het overgrote deel waren dat eenmanszaken, aldus het statistiekbureau.

Er gingen in 2018 ruim 191.000 bedrijven van start in Nederland, terwijl er bijna 107.000 werden opgeheven. Het saldo van oprichtingen en opheffingen is met bijna 85.000 het hoogste aantal na 2007. In de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven met 52 procent toegenomen tot ruim 1,75 miljoen eind vorig jaar. Daarvan bestaat 80 procent uit eenmansbedrijven.

Van alle bedrijfsoprichtingen in 2018 betrof het in 94 procent van de gevallen eenmansbedrijven. Dat was in 2007 nog 82 procent. Maar ook bij de opheffingen ging het voor de overgrote meerderheid om eenmanszaken.

Er kwamen in Nederland vorig jaar bijna 7000 bedrijven bij die onderwijs aanbieden, op het gebied van studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleiding. Per saldo nam het aantal managementadviesbureaus toe met 6415. In deze sector was zowel het aantal starters als het aantal stoppers het grootst. Bedrijven in de algemene bouw zoals klusjesbedrijven kenden ook een flinke groei, evenals kunstbedrijven en webwinkels.