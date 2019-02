Parijs en Berlijn werken aan EU-industrieplan

Frankrijk en Duitsland werken aan een plan voor een Europees industriebeleid dat moet leiden tot de vorming van ‘wereldkampioenen’. Nieuwe bedrijven moeten hun krachten kunnen bundelen zonder te worden gehinderd door mededingingsregels die volgens de Franse minister Bruno Le Maire (Economie en Financiën) dringend aan modernisering toe zijn.

,,Het is tijd om wakker te worden’’, zei Le Maire in een gezamenlijke verklaring met zijn Duitse collega Olaf Scholz in Brussel. Scholz wees op de situatie in de Verenigde Staten waar het volgens hem veel gemakkelijker is voor kleine bedrijfjes met goede ideeën om voet aan de grond te krijgen en dan uit te groeien tot wereldspelers. ,,Zo moet het in Europa ook.’’

Parijs en Berlijn willen dat er een evocatierecht in de EU komt, zodat de oprichting van een potentieel krachtige onderneming vooraf met de Europese Commissie wordt besproken. Nu worden fusies en overnames achteraf beoordeeld op mogelijke concurrentieverstoring.

Het Frans-Duitse initiatief komt nadat Brussel vorige week de fusie van de treindivisies van het Franse Alstom en het Duitse Siemens verbood omdat de treingigant een te dominante positie zou krijgen in de EU.