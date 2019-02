ABN AMRO duikelt op Beursplein 5

ABN AMRO ging woensdag in de uitverkoop op het Damrak, na een tegenvallend handelsbericht. De cijfers van bierbrouwer Heineken en verfconcern AkzoNobel vielen daarentegen in de smaak bij beleggers. De hoop op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China bood daarnaast enige steun aan het beurssentiment in Europa.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 534,93 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 727,38 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent.

ABN AMRO bungelde onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 6,7 procent. De bank boekte vorig jaar minder winst en zag het resultaat in het vierde kwartaal meer dan 40 procent dalen. Heineken ging aan kop met een winst van 5 procent. Volgens analisten van Jefferies waren de resultaten van de bierbrouwer beter dan verwacht.

AkzoNobel verkocht vorig jaar minder verf, maar wist met prijsstijgingen de stijgende materiaalkosten grotendeels te compenseren. Het verfconcern werd beloond met een koerswinst van ruim 4 procent. Tankopslagbedrijf Vopak zag de omzet in het vierde kwartaal afnemen en zakte 1,3 procent.

Aegon, dat donderdag met cijfers komt, verloor 0,9 procent. Topman Alexander Wynaendts zei in een gesprek met Het Financieel Dagblad dat de verzekeraar openstaat voor een overname van concurrent Vivat in samenwerking met een investeringsmaatschappij.

In de MidKap daalde Eurocommercial Properties 1,8 procent na een adviesverlaging door JPMorgan. Takeaway.com bleef onveranderd. Het bedrijf achter onder meer maaltijdbestelsite Thuisbezorgd leed afgelopen jaar minder verlies en zag de omzet flink stijgen. Intertrust won 1,3 procent. Investeerder Blackstone verkoopt bijna 6,1 miljoen aandelen van de financieel dienstverlener.

Bij de kleinere bedrijven zette Wessanen (plus 5,2 procent) de opmars voort. De producent van natuurvoeding steeg een dag eerder bijna 20 procent dankzij beter dan verwachte resultaten.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1314 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 53,64 dollar. Brent kostte 1,3 procent meer op 63,24 dollar per vat.