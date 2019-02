Levi Strauss gaat naar beurs New York

De bekende jeansmaker Levi Strauss gaat naar de beurs in New York. Het Amerikaanse bedrijf heeft een aanvraag ingediend voor een notering op Wall Street onder het beurssymbool ‘LEVI’.

In november vorig jaar werd in Amerikaanse zakenmedia al gemeld dat Levi Strauss een beursgang wilde maken, die in eerste instantie 600 miljoen tot 800 miljoen dollar zou moeten opleveren. De totale waarde van Levi Strauss zou rond 5 miljard dollar liggen. De stap naar de aandelenmarkt wordt begeleid door onder meer de banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase.

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot de negentiende eeuw. De Duitse immigrant Levi Strauss verhuisde ten tijde van de goudkoorts naar Californië. Daar opende hij een buitenpost voor droge goederen. Twintig jaar later bundelde hij zijn krachten met kleermaker Jacob Davis. Ze hadden het idee opgevat om broeken langer mee te laten gaan door gebruik te maken van klinknagels. Ze verkregen het patent en dit leidde uiteindelijk tot de eerste spijkerbroeken.