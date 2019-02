‘Vlotte valentijnsverkoop bij bloemenhandel’

De Nederlandse bloemen- en plantengroothandel heeft de indruk dat de verkopen voorafgaand aan Valentijnsdag ,,vlot” zijn verlopen. Volgens brancheorganisatie VGB kwam de verkoop dit jaar wel tamelijk langzaam op gang. Mogelijk speelt mee dat 14 februari dit keer op een donderdag valt.

Valentijnsdag is een van de belangrijkste momenten in het jaar voor de bloemenbranche. Er worden hiervoor ook veel bloemen geƫxporteerd. Op welke dag het precies valt is dan niet onbelangrijk. Richting het weekend is volgens handelaren doorgaans gunstiger voor de verkoop. De precieze cijfers over de afzet in februari komen pas volgende maand naar buiten.

De totale exportwaarde van bloemen- en planten lag in januari ongeveer 1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, op 444 miljoen euro. Opmerkelijk is dat de omzet in de grootste afzetmarkt Duitsland een daling liet zien. In de branche leven verder zorgen over de brexit, maar daar was in januari weinig van te merken. Naar Groot-Brittanniƫ werd flink meer uitgevoerd. Daarnaast verdubbelde de export naar China, doordat het Chinees nieuwjaar vroeg viel.