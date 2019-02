D66: desnoods bemoeienis Rutte met KLM-rel

Premier Rutte moet zich desnoods zelf gaan bemoeien met het conflict over de positie van Pieter Elbers als topman van KLM. Ben Smith, de hoogste baas van Air France-KLM, zou aan de stoelpoten van Elbers zagen, en daarmee aan de zelfstandigheid van KLM. ,,Elbers moet blijven. Dit is chefsache. Tegendruk is nu nodig”, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte in het NPO-radioprogramma 1op1.

Eerst moet wat D66 betreft minister Wopke Hoekstra (Financiƫn) in gesprek met zijn Franse collega. Als dat niet werkt, moet Rutte in stelling worden gebracht en gaan praten met de Franse president Macron.

Smith van Air France-KLM gaat te voortvarend te werk. Hij heeft genoeg werk te doen bij Air France terwijl KLM al heel goed loopt, vindt Paternotte.

Daarnaast zou Frankrijk zijn ruim 14 procent aandelen in Air France-KLM moeten verkopen. Nederland heeft geen aandelen in het moederconcern, wel 6 procent in KLM.