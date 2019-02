‘Deutsche had zorgen over Trump Organisation’

De top van Deutsche Bank had na de Amerikaanse verkiezingen grote zorgen dat The Trump Organisation in gebreke zou blijven bij het aflossen van zo’n 340 miljoen dollar aan leningen tijdens het presidentschap van Donald Trump. Ze vreesden een pr-ramp als ze achter bezittingen van een zittende president aan moesten gaan.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bestuur van het financiƫle concern, waaronder toenmalig topman John Cryan, besprak naar verluidt onder meer het verlengen van terugbetalingstermijnen tot na het einde van een potentiƫle tweede termijn van Trump in 2025. Om onduidelijke redenen ging dat niet door.

Deutsche Bank koos ervoor om geen nieuwe zaken te doen met Trump en de leningen lopen in respectievelijk 2023 en 2024 af. In de vier jaar voor zijn verkiezing leende Trump meer dan 260 miljoen dollar van Deutsche Bank en een andere partij om projecten in Manhattan, Chicago, Washington en Miami te financieren.

The Trump Organisation is een houdstermaatschappij waar de zakenbelangen van Donald Trump in zijn ondergebracht. Deutsche Bank en het Witte Huis wilden niet reageren op het bericht. Trumps zoon Eric, een bestuurder van The Trump Organisation, noemde het bericht ,,complete nonsens”.