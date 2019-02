Swedbank laat witwasverdenking onderzoeken

Swedbank heeft accountants- en adviesbureau EY ingehuurd om onderzoek te doen naar mogelijke betrokkenheid van de Zweden bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank. Het financiële concern wil voor zijn aandeelhoudersvergadering eind maart weten hoe de vork in de steel zit.

Volgens uitpluiswerk door een nieuwsprogramma op de Zweedse televisie zouden er rond Swedbank voor miljarden euro’s aan verdachte transacties hebben plaatsgevonden, verspreid over bijna tien jaar. Mogelijk gaat het om crimineel geld uit de Baltische staten en Rusland.

Vorig jaar werd al bekend dat Danske Bank van 2007 tot en met 2014 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Er lopen nog meerdere onderzoeken naar de grootste bank van Denemarken. De Denen krijgen waarschijnlijk forse boetes.

Witwassen is de laatste tijd een thema dat voor veel onrust zorgt in de financiële wereld. Het Nederlandse ING trof vorig jaar een recordschikking van 775 miljoen euro omdat criminelen via de bank geld konden witwassen. Rabobank schikte begin vorig jaar al voor 298 miljoen euro een zaak in de Verenigde Staten.