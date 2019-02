Kraft Heinz zwaar afgestraft op Wall Street

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz is vrijdag zwaar onderuit gegaan bij de opening van de beurzen in New York. Beleggers hebben het levensmiddelenconcern meer dan een kwart lager gezet, omdat het bedrijf plotseling met een miljardenafschrijving op de proppen is gekomen. Het algehele sentiment op Wall Street was wel licht positief.

Kraft Heinz verloor in de eerste handelsminuten bijna 27 procent aan beurswaarde. Het bedrijf achter onder meer Heinz tomatenketchup, Brinta, Honig, Venz en Roosvicee schreef ruim 15 miljard dollar af op de waarde van een aantal van zijn merken, waardoor er een kwartaalverlies van 12,6 miljard dollar in de boeken is gegaan.

De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) maakte ondertussen bekend onderzoek te doen naar de boekhouding van het bedrijf. Kraft Heinz sneed tevens in zijn dividend.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent in de plus op 25.941 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omhoog naar 2782 punten. Schermenbeurs Nasdaq won ook 0,3 procent, tot 7483 punten.

Optimisme over de verstandhouding tussen China en de VS draagt bij aan de positieve teneur op Wall Street. President Donald Trump heeft meermaals geroepen dat hij vrijdag een Chinese delegatie op het Witte Huis wil ontvangen om over een eventuele handelsdeal te praten.