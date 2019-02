Zware tegenwind voor Kraft Heinz

Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz kampt met zware tegenwind. Het bedrijf schreef ruim 15 miljard dollar af op de waarde van een aantal van zijn merken, zoals Kraft en Oscar Mayer. Daardoor resteerde er over het slotkwartaal van 2018 uiteindelijk een fors verlies. De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) doet ondertussen onderzoek naar de boekhouding van het bedrijf.

Het bedrijf merkt dat de smaak van consumenten verandert en schreef daarom fors af op de waarde van een aantal belangrijke merken. Ook de gekoelde producten voor de Amerikaanse markt werden afgewaardeerd. Door de afschrijving is er een nettoverlies van 12,6 miljard dollar in het vierde kwartaal. Vorig jaar was er in dezelfde periode nog een winst van 8 miljard dollar.

De omzet van Kraft Heinz groeide in de laatste maanden van het jaar op autonome basis met 2,4 procent tot 6,9 miljard dollar, maar onder meer door wisselkoerseffecten bleef daar maar een stijging van 0,7 procent over. In de zogeheten nabeurshandel verloor het aandeel Kraft Heinz tot wel 18 procent.