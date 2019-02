DHL: zorgen om machtspositie PostNL en Sandd

Pakketbezorger DHL uit zijn zorgen over de voorgenomen overname van Sandd door PostNL en dan met name de ,,machtspositie” die het fusiebedrijf in handen zou krijgen. De pakketbezorger wijst daarbij naar een rapport van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de toenemende concentratie.

DHL zegt dat de overname ,,een gezonde marktontwikkeling van de pakketmarkt” in de weg zal staan. Zo wordt de keuzevrijheid voor bedrijven en consumenten beperkt. Ook zullen innovaties gericht op duurzaamheid en duurzame arbeidsrelaties vanwege de deal worden bemoeilijkt.

De onderneming is naar eigen zeggen niet direct partij in de Universele Postdienst (UPD) , maar wel in de bredere bezorgmarkt, waar zowel de post- als de pakketmarkt deel van uitmaakt. ,,Wij benadrukken het belang om serieus te kijken naar het oordeel van de ACM en waarschuwen voor de neiging dit al bij voorbaat via slimme wettelijke clausules opzij te zetten.”

DHL vindt ook dat er serieus moet worden gekeken naar alternatieven die onvoldoende uit de verf zijn gekomen in het rapport naar aanleiding van de Postdialoog. Het bedrijf wijst onder meer op het voorstel voor een generieke heffing op alle post.