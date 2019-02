Baarsma naar Comité voor Ondernemerschap

Econoom Barbara Baarsma treedt toe tot het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Dat is een comité dat zich inzet voor duurzame groei voor het midden- en kleinbedrijf. Ook koningin Máxima is lid en TomTom-baas Harold Goddijn is de voorzitter.

Baarsma staat aan het hoofd van Rabobank Amsterdam en is hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is ze kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

,,De ontwikkelingen gaan snel: we digitaliseren, we verduurzamen, we internationaliseren. Het Comité voor Ondernemerschap motiveert mkb’ers en overheden zich aan te passen. Daar werk ik met mijn kennis en netwerk graag aan mee”, zegt Baarsma over haar lidmaatschap per 1 maart.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken. Het comité heeft een onafhankelijke rol in het monitoren, onderzoeken en duiden van trends en ontwikkelingen voor het midden- en kleinbedrijf. Het brengt hierover jaarlijks verslag uit, in het Jaarbericht Staat van het MKB. Daarnaast werkt het comité onder meer aan versterking van het onderwijs op het vlak van ondernemerschap.