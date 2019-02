Fed-baas bezorgd over kwesties buiten VS

De Amerikaanse economie staat er goed voor. Maar ontwikkelingen in het buitenland, zoals groeivertragingen in Europa en China en onzekerheden rond de brexit zetten wel een rem op de ontwikkelingen. Dat is de boodschap die Fed-baas Jerome Powell meegeeft aan het Amerikaanse Congres.

Volgens Powell, die de komende twee dagen politici tekst en uitleg geeft, is het zaak voor de Fed om geduldig te blijven met het monetaire beleid en in het bijzonder de rentewijzigingen. Daarmee gaf hij vrijwel dezelfde tekst en uitleg als een maand eerder toen de Fed besloot met de rente pas op de plaats te maken.

De recente shutdown van de Amerikaanse overheid heeft volgens hem waarschijnlijk een bescheiden negatief effect op de economie. De komende maanden zal hierover meer duidelijk worden, denkt Powell. Bij het eventueel verder verhogen van de rente zal de Fed macro-economische cijfers en vooruitzichten duidelijk laten meewegen.

Vorige maand rekende de Fed nog op economische vooruitgang, maar in een minder hard tempo dan een jaar eerder. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt blijven volgens de koepel van centrale banken in de VS gunstig.

De ontwikkelingen in China en Europa zette Powell weg als onopgeloste beleidskwesties die de nodige onzekerheden met zich meebrengen. Voor de langere termijn zijn er volgens de Fed-baas ook nog de nodige uitdagingen voor de VS. Hij noemde te lage productiviteit, stagnerende inkomens voor veel huishoudens en de overheidsschuld die zich volgens Powell ,,op een niet-duurzaam pad” bevindt.

Verder verwees Powell herhaaldelijk naar de onafhankelijkheid van de Fed. President Donald Trump haalde vorig jaar meermaals uit naar Powell die volgens hem te snel ging met het verhogen van de rente. Het is doorgaans niet gebruikelijk dat een Amerikaanse president zich uitspreekt over het Fed-beleid.