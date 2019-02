Verbazing Franse media over ‘coup’ Nederland

De Nederlandse aandeleninkoop bij luchtvaartcombinatie Air France-KLM kwam voor Frankrijk als een complete verrassing. De media in het land spreken dan ook van een ,,coup” van Nederland, dat juist bekend staat als een liberaal land dat weinig op heeft met overheidsinmenging bij bedrijven.

La Tribune noemt de stap van Nederland ,,zeer agressief”. Ook wijst de krant erop dat Nederland weliswaar zeggenschap wil krijgen, maar dat in de fusie-overeenkomst in 2003 is vastgelegd dat Air France-KLM het voor het zeggen heeft bij KLM.

Ook dreigt Air France-KLM volgens La Tribune een onbestuurbaar bedrijf te worden als Frankrijk en Nederland tegenovergestelde belangen hebben. Gezien de kwestie rond de herbenoeming van KLM-topman Pieter Elbers, is dat volgens de krant zo. Ook wijst de krant op de ironie dat in Frankrijk juist stemmen opgingen om het belang in de luchtvaartcombinatie van de hand te doen, maar dat dat nu waarschijnlijk niet meer gebeurt.

Zakenwebsite Les Echos stelt dat er al sinds de fusie in 2003 vanuit Nederland gewaarschuwd wordt voor te veel Franse invloed bij KLM. Toch ontstaat er nu volgens de site geen snel machtsevenwicht. Omdat Frankrijk al langer aandelen heeft, heeft dat land meer stemrecht.