Winstdeling KLM gelijk aan vorig jaar

Personeel van KLM mag dit jaar 168 miljoen euro verdelen. De winstdeling van de maatschappij ligt daarmee gelijk aan vorig jaar, toen de hoogste uitkering ooit werd uitgekeerd.

Het is volgens KLM de vierde jaar op rij dat personeel meedeelt in de winst. In totaal wordt nu bruto ongeveer anderhalve maand salaris uitgekeerd. De winstdeling wordt in april overgemaakt. KLM-baas Pieter Elbers is trots op de bijdrage van het personeel aan de bedrijfsresultaten.

In de voorbije vier jaar heeft Elbers, die op mag voor een nieuwe termijn, de nodige wijzigingen doorgevoerd om de bedrijfsvoering bij KLM te stroomlijnen. Hij vroeg daarbij ook offers van personeel. In de discussie over het al dan niet herbenoemen van Elbers schaarden veel KLM-medewerkers zich nadrukkelijk achter hun baas.