McDonald’s doet het goed met ontbijtjes

McDonald’s Nederland heeft vorig jaar bijna 5 procent meer gasten over de vloer gekregen. Zij gaven bovendien meer geld uit aan burgers, koffies en ontbijtjes. Vooral met die laatste categorie gaat het de laatste tijd goed, merkt de fastfoodketen.

,,Ontbijten buitenshuis staat in Nederland eigenlijk nog in de kinderschoenen. Maar we zien in de ontbijturen harde groei”, zegt topman Erwin Dito van McDonald’s Nederland.

De totale verkopen stegen vorig jaar met dik een tiende tot 896 miljoen euro. McDonald’s merkt dat de verbreding van zijn assortiment vruchten afwerpt. Afgelopen jaar kwamen er zeventien nieuwe producten bij, waaronder negen premium burgers. Daarnaast zijn vorig jaar in veertig restaurants McCafé’s geopend. Inmiddels zijn er negentig van die McCafé’s waar McDonald’s luxe koffies, donuts en taartjes serveert.

Dito wil nog meer McCafé’s openen. Ook ziet hij kansen met allerlei nieuwe vegetarische opties en varianten. Maar een ‘all-day breakfast’ zoals McDonald’s in sommige andere landen aanbiedt zit er hier volgens Dito niet in.

In Nederland heeft de fastfoodketen nu 247 restaurants. Er liggen plannen klaar om dit aantal flink op te schroeven, zo werd onlangs al bekend. Volgens Dito is het de bedoeling dat er komende jaren telkens zo’n vijf nieuwe vestigingen bij komen.

Een andere belangrijke groeipijler voor McDonald’s is bezorgdienst McDelivery, die nu in 28 restaurants aangeboden wordt. De Big Mac was afgelopen jaar het populairste product met ruim 72.000 McDelivery-bestellingen. In 2019 wordt de dienst uitgebreid naar meer steden, waaronder Delft en Leiden.

McDonald’s heeft geen winstcijfers naar buiten gebracht.