Positieve stemming op Europese beurzen

De meeste Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag stevig in het groen. De stemming werd gesteund door een sterker dan verwachte toename van de Duitse winkelverkopen. Op het Damrak vielen de resultaten van ICT Group in goede aarde. Beter Bed werd lager gezet na tegenvallende jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 541,03 punten. De MidKap dikte 1,1 procent aan tot 773,40 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1 procent vooruit.

Informatieleverancier RELX sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van ruim 4 procent, na een tegenvaller in de Verenigde Staten. De University of California heeft besloten om zijn abonnementen bij Elsevier niet te verlengen. Grootste stijger was biotechnoloog Galapagos met een winst van 1,6 procent.

Air France-KLM ging aan kop in de MidKap met een plus van 5,6 procent. Minister Wopke Hoekstra van Financiƫn en zijn Franse collega Bruno Le Maire haalden de kou uit de lucht na onrust die tussen de twee landen ontstond, nadat Nederland onverwacht een groot belang nam in de luchtvaartcombinatie. IMCD won 1,2 procent. De chemicaliƫndistributeur zag de omzet en het bedrijfsresultaat vorig jaar stijgen.

Op de lokale markt kreeg ICT er 5,6 procent bij. De automatiseerder wist de omzet in 2018 met bijna een kwart op te voeren en rekent voor dit jaar op een verdere groei. Beter Bed, die vorig jaar in de rode cijfers dook, zakte 1 procent. De beddenverkoper kampte met grote problemen op de Duitse markt, waar een gifschandaal zorgde voor twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen.

In Londen daalde Man Group bijna 5 procent na tegenvallende resultaten van het Britse hedgefonds. De Britse reclamereus WPP boekte meer omzet dan verwacht en werd beloond met een koerswinst van 7,7 procent.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1382 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond onveranderd op 57,22 dollar. Brent kostte 0,3 procent minder op 66,11 dollar per vat.