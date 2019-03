Tesla maakt nu echt Model 3 van 35.000 dollar

De door topman Elon Musk beloofde Tesla Model 3 van 35.000 dollar is nu te bestellen in de Verenigde Staten. Dat heeft de maker van elektrische auto’s aangekondigd. Om de lagere prijs mogelijk te maken gaat Tesla wereldwijd veel winkels sluiten. Het kopen van een auto van het merk is dan alleen nog online mogelijk.

De goedkoopste Model 3 krijgt een bereik van 220 mijl, ruim 350 kilometer. Tegelijkertijd introduceert Tesla nog een Model 3 met een iets groter bereik van 240 mijl, ongeveer 385 kilometer, die vanaf 37.000 dollar te koop is.

Toen Musk de Model 3 in april 2016 onthulde beloofde hij dat de auto voor 35.000 dollar te koop zou zijn. De bouw van de auto’s begon evenwel met veel duurdere versies. Daarmee wilde Tesla de kosten voor het nieuwe model versneld terugverdienen. Pas als die kosten omlaag gingen werd het goedkope model haalbaar. In Nederland is de goedkoopste Model 3 waarschijnlijk voorlopig nog niet leverbaar. Sinds begin dit jaar worden er Model 3’s afgeleverd in Europa, maar dat betreft nog de duurdere types.

In een toelichting op de bekendmaking zei Musk dat Tesla waarschijnlijk in het eerste kwartaal niet winstgevend zal zijn. Dat komt onder meer door ,,een flink aantal” eenmalige lasten in de periode en ,,uitdagingen” om de Tesla-wagens in Europa en China te krijgen. Winstgevendheid zal er waarschijnlijk in het tweede kwartaal van het jaar wel inzitten, denkt Musk.

Enkele van de ruwweg 130 winkels van Tesla zullen, op drukbezochte locaties, blijven bestaan als informatiecentrum of toonruimte van het merk. De andere worden omgebouwd tot service- en reparatiecentrum.