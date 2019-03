OCI blikvanger op groen Damrak

Kunstmestbedrijf OCI was maandag een opvallende uitschieter op de beurs in Amsterdam, na berichten dat het Saudische petrochemische concern Sabic erover denkt een bod te doen op de methanoltak van OCI. Het sentiment op de aandelenmarkten was overwegend positief door geluiden dat de Verenigde Staten en China dicht bij een handelsakkoord zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent hoger op 540,77 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 775,28 punten. Londen en Parijs kregen er 0,4 procent bij. Frankfurt zakte 0,1 procent.

OCI sprong 14,4 procent omhoog in de MidKap. Sabic zou tot wel 4 miljard dollar overhebben voor de overname, om in te spelen op de groeiende vraag naar methanol. Die stof wordt onder meer gebruikt om andere chemicaliƫn als formaldehyde te maken.

Ahold Delhaize was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 2,4 procent. Het bericht dat Amazon tientallen fysieke winkels in de VS wil openen, zette de koers van het supermarktconcern onder druk door angst voor toenemende concurrentie op de Amerikaanse markt. Het Nederlands-Belgische bedrijf verdient het gros van zijn geld in de VS.

Grootste stijger in de AEX was industriebedrijf Aalberts Industries met een winst van 2,7 procent. RELX (plus 2,3 procent) toonde herstel. De informatieleverancier verloor vrijdag ruim 7 procent na tegenvallend nieuws in de VS.

In de MidKap steeg Boskalis 1 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft met medeaandeelhouder Kotug een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van Kotug Smit Towage aan Boluda. Bij de kleinere bedrijven dikte Stern 4,8 procent aan. Het autobedrijf verkoopt het onderdeel SternLease aan leasemaatschappij ALD Automotive Nederland.

Nordea Bank zakte 4 procent in Helsinki voorafgaand aan de uitkomsten van een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken van de Scandinavische bank. In Londen won Ted Baker 4,8 procent. Topman en oprichter Ray Kelvin van het Britse kledingmerk stapt per direct op. Kelvin ging in december al gedwongen met verlof na aantijgingen van ongewenst gedrag.

De euro was 1,1321 dollar waard, tegen 1,1378 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 56,22 dollar. Brent steeg 0,5 procent tot 65,39 dollar per vat.