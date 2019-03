PostNL bereikt definitieve cao-akkoorden

De cao-akkoorden die PostNL eerder met vakbonden CNV, BVPP en VHP2 bereikte, zijn definitief geworden. Volgens het postbedrijf heeft de achterban van de bonden ingestemd met de overeenkomsten. Alleen FNV ging niet akkoord. De bond begint deze week met acties bij de post- en pakketbezorger.

Het gaat om de cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. De nieuwe cao’s zijn maandag ondertekend en gelden voor alle 17.500 medewerkers. Ze gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari dit jaar en lopen tot en met 31 maart 2020. Het salaris gaat in drie stappen omhoog met in totaal 3 procent. Daarnaast ontvangen de medewerkers die onder deze cao’s vallen in januari 2020 een eenmalige uitkering van 100 euro netto bij een voltijddienstverband. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder meer de pensioenopbouw.

FNV wil de hevigheid van de acties geleidelijk opvoeren, liet FNV-onderhandelaar Ger Deleij vorige week al weten. Als PostNL niet opnieuw om de tafel wil, sluit hij werkonderbrekingen niet uit. FNV noemde de gemaakte cao-afspraken eerder een ,,aanfluiting’’ en eist over dit jaar alleen al een loonsverhoging van 5 procent.